Eulen bezwingen Spitzenreiter Gummersbach

Die Eulen Ludwigshafen haben am Montagabend ihr Heimspiel in der Zweiten Bundesliga gegen den VfL Gummersbach gewonnen. Die Pfälzer bezwangen den Spitzenreiter der Liga mit 30:25. Den Siegtreffer landete Hendrik Wagner, der mit 12 Treffern bester Werfer der Eulen war. Damit sind die Ludwigshafener seit acht Spielen ungeschlagen und Tabellenachter. 705 Zuschauer sahen das Spiel nach Vereinsangaben in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen - darunter auch Handball-Bundestrainer Alfred Gislason. Laut Landesverordnung sind für Heimspiele ab sofort nicht mehr Fans zugelassen.