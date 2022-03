Die Eulen Ludwigshafen haben in einem Testspiel den türkischen Handball-Meister Spor Toto SK besiegt. Die Pfälzer entschieden die Partie am Donnerstagabend in der Günter-Braun-Halle in Ludwigshafen mit 30:21 für sich. Bester Torschütze des Teams war nach Vereinsangaben Rechtsaußen Alexander Falk mit 8 Treffern. Für die Eulen war es das letzte offizielle Testspiel vor dem Saisonstart in der Zweiten Handball-Bundesliga. Am 11. September starten die Pfälzer zuhause gegen den TV Hüttenberg.