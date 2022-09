Eulen Ludwigshafen: Auftakt der 2. Handball-Bundesliga

Rot zum Heimspiel in Ludwigshafen

Die Eulen Ludwigshafen starten am Samstagabend mit einem Heimspiel gegen HBW Balingen-Weilstetten in die neue Saison der 2. Handball-Bundesliga. Anwurf in der Friedrich-Ebert-Halle ist um 19 Uhr.

Trainer Michel Abt erwartet nach Vereinsangaben ein intensives Spiel. Im Kader der Eulen dabei sind die drei Neuzugänge: Rückraum-Allrounder Sebastian Trost, Linksaußen-Talent Lion Zacharias und Kasper Manfeldt Hansen, der vom Nachwuchs des dänischen Meisters kommt. Spielmacher Pascal Bührer ist nach acht Monaten Verletzungspause wieder fit und geht in seine letzte Saison bei den Eulen. Max Haider führt die Mannschaft als neuer Kapitän an. Fans sollen in Rot kommen Der Verein hofft nach eigenen Angaben auf die Unterstützung der Fans, die in roten T-Shirts oder Trikots erscheinen sollen. Bislang seien mehr als 900 Karten für das Zweitliga-Auftaktspiel verkauft, die Eberthalle wäre damit nicht einmal halb gefüllt. Gegen den Bundesliga-Absteiger aus dem Süden von Baden-Württemberg laufen die Ludwigshafener erstmals im neuen Eulen-Trikot auf.

Sendung am Sa. , 3.9.2022 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz