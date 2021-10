In der 2.Handballbundesliga treffen die Eulen Ludwigshafen auf den Tabellenvierten TUSEM Essen. Eulen-Trainer Ceven Klatt sagte vor dem Spiel: „Essen hat das beste Flügelspiel in der Liga und wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht ins Tempospiel kommen“. Nach vier Begegnungen in der Saison stehen die Eulen zurzeit auf dem 17.Tabellenplatz. Anwurf in Essen ist um 19:30 Uhr