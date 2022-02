Eulen spielen wieder vor Zuschauern

per Mail teilen

Der Handballzweitligist Eulen Ludwigshafen darf sein nächstes Heimspiel, am Sonntag vor 1.000 Zuschauern bestreiten. Das hat der Verein mitgeteilt.

Der Verein freue sich enorm über die erlaubte Zuschauerzahl beim Spiel gegen Dormagen, denn die Fans seien für das Team eine wichtige Stütze, so der Eulen-Pressesprecher. Zudem zähle jeder Euro bei den Zuschauereinnahmen, da sie einen Großteil des Etats ausmachten. Beim letzten Spiel Ende Dezember waren keine Zuschauer in der Ebert-Halle in Ludwigshafen zugelassen. Aktuell gilt bei den Heimspielen der Eulen die 2G plus-Regel. Das bedeutet, dass die Zuschauer entweder geboostert sein müssen oder zu ihrem Impf- und Genesenennachweis noch einen negativen Schnelltest vorzeigen müssen. Die Zuschauer haben auch vor Ort die Möglichkeit sich zu testen. Während des Spiels müssen die Fans eine Maske tragen.