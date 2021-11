per Mail teilen

In der 2.Handballbundesliga haben die Eulen Ludwigshafen am Abend ihr Heimspiel gegen den HSC Coburg mit 33 zu 26 klar gewonnen. Mehr als 1.500 Zuschauer verfolgten die Begegnung in der Friedrich-Ebert-Halle. Die Eulen Ludwigshafen verbessern damit ihre Tabellenposition von Platz 12 auf Platz 8.