Die Eulen Ludwigshafen bleiben in der zweiten Handball Bundesliga. Die Pfälzer erzielten die nötigen Punkte am Abend mit einem Sieg über Empor Rostock. Die Begegnung in der Ludwigshafener Ebert-Halle endete mit 32:26. Damit ist der Verbleib in der 2.Liga gesichert, unabhängig vom Ausgang des letzten Spieles. Im letzten Spiel der Saison treffen die Eulen Ludwigshafen am kommenden Samstag auf den TV Emsdetten.