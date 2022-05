In der zweiten Handball Bundesliga haben die Eulen Ludwigshafen am Abend ihr Spiel beim TV Hüttenfeld mit 24:28 verloren. Nach zuletzt vier verlorenen Partien in Folge wollen die Eulen in dem Nachholspiel in Mittelhessen unbedingt punkten, um weiterhin Abstand zu den Abstiegsplätzen zu wahren. Nach der nunmehr fünften Niederlage in Folge rutschen die Eulen auf Tabellenplatz 15 ab.