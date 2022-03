Eulen-Kapitän Gunnar Dietrich geht von Bord

per Mail teilen

Der langjährige Kapitän der Eulen Ludwigshafen Gunnar Dietrich verlässt den Verein zum Saisonende. Das teilte der Handball-Zweitligist mit. Dietrich war 12 Jahre lang für die Eulen in der Bundesliga und in der 2. Liga aktiv. Wie der Verein bekannt gab, wechselt der 36-jährige Abwehrchef nach Kaiserslautern zum Drittligisten TuS Dansenberg. Die Entscheidung habe private Gründe und der Abschied falle ihm schwer, so wird Dietrich auf der Vereinsseite zitiert. Laut Eulen-Trainer Ceven Klatt sei der Wechsel ein Verlust für den Verein und Dietrich als "Herz" der Mannschaft schwer zu ersetzen.