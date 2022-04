Eulen unterbrechen Niederlagenserie

In der zweiten Handball-Bundesliga haben die Eulen Ludwigshafen am Mittwochabend mit 18 zu 17 beim TSV Bayer Dormagen gewonnen. Damit haben die Pfälzer ihre Negativserie von fünf verlorenen Spielen hintereinander beenden können. Zur Halbzeit stand es in Dormagen neun zu neun unentschieden. Eulen-Trainer Michael Biegler feierte in seinem zweiten Spiel als Coach den ersten Sieg für Ludwigshafen. Die Eulen verbesserten sich in der Tabelle der zweiten Handball-Liga um einen Platz und liegen nun auf Rang zwölf.