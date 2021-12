In der zweiten Handball-Bundesliga haben die Eulen Ludwigshafen am Freitagabend ihr Heimspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau mit 29 zu 26 Toren gewonnen. Erfolgreichster Werfer für die Pfälzer war Stefan Salger mit zwölf Treffern vor 990 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle. In der Tabelle liegen die Eulen auf Platz acht in der zweiten Handball-Bundesliga.