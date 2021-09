In der zweiten Handball-Bundesliga haben die Eulen Ludwigshafen ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Die Pfälzer gewannen am Mittwochabend gegen den TV Großwallstadt deutlich mit 36 zu 27 Toren. Erfolgreichster Werfer vor mehr als 1.600 Zuschauern in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle war Hendrik Wagner mit zehn Treffern. In der Tabelle verbessern sich die Eulen auf Platz elf.