Pfälzer Winzer hoffen auf Eiswein

per Mail teilen

Die Zahl der Winzer, die Trauben für Eiswein hängen lassen, ist seit den 80er Jahren stark zurückgegangen. In diesem Jahr sind es wieder mehr - und für sie ist das ein Glücksspiel.

Trauben für Eiswein sind zur Zeit noch nicht gefroren. SWR

Jürgen Frey aus Essingen (Kreis Südliche Weinstraße) hat in einem seiner Weinberge Goldmuskateller für Eiswein hängen lassen. Er begutachtet die Reben regelmäßig und schneidet faulende Trauben raus. Erst kürzlich war Vollmond. Da sind häufig die Nächte frostig. In der Nacht zum Dienstag war es nachts vier Grad minus.

Die magische -7

Aber es müssen minus 7 Grad sein und das über mehrere Stunden, damit die Trauben gefrieren. Werden gefrorene Trauben gepresst, so bleibt ein guter Teil des Wassers zurück und dieser süße Extrakt kann zu Eiswein werden.

Günstige Eisweinbedingungen in der Pfalz in 2021/22

In diesem Jahr sind die Bedingungen besonders günstig gewesen, sagt der Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Markus Heil. Die Trauben sind später reif geworden und haben auch mehr Säure gehabt. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ausreichend gesunde Trauben noch in den Weinbergen hängen, bis der benötigte Frost kommt.

Hoffen auf Eiswein ist mittlerweile wie Glücksspiel

Einige Winzer in der Pfalz sagten auf SWR-Anfrage, dass sie in diesem Jahr einfach zu wenig Lesegut hatten, um Trauben für Eiswein hängen zu lassen. Das Glücksspiel mit dem Eiswein sei ihnen zu riskant. Jürgen Frey geht dieses Risiko ein. Er ist einer von 22 Winzern in der Pfalz.



In ganz Rheinland-Pfalz haben 152 Winzer Rebflächen zur Eisweinernte bei der Landwirtschaftskammer angemeldet. Diese zusätzliche Anmelde-Kontrolle wurde eingeführt, als vor einigen Jahren Winzer bei der Eisweinernte geschummelt hatten.

Zahl der Eiswein-Ernten stark zurückgegangen

Die Temperaturen im Winter in Rheinland-Pfalz werden immer wärmer. 2020 war die Eisweinernte komplett ausgefallen. Jürgen Frey hat in den vergangenen 10 Jahren nur drei Mal Eiswein ernten können - obwohl er jedes Jahr hängen lässt. Sein Betrieb ist auf edelsüße Weine wie Beerenauslese, Trockenbeerenauslese oder Eiswein spezialisiert. Also ist er quasi darauf angewiesen.

Frey erinnert sich, dass vor 30 bis 40 Jahren, als der Betrieb noch von seinem Vater geführt wurde, fast jedes Jahr Eiswein gab - manchmal bis zu drei Ernten.

Vogelfutter statt Eiswein

Jetzt ist die Eiswein-Produktion ein Risiko, denn die Trauben, die man dafür hängen lässt, kann man nicht anderweitig verwerten. Je länger sie hängen, desto mehr verfaulte Trauben sind dazwischen und es ist leider keine Edelfäule, wie man sie für Beerenauslesen braucht. Das heißt, wenn er nicht erntet, dann sind die Eisweintrauben nur noch Vogelfutter.