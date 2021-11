per Mail teilen

In der Südpfalz sind auf der Landstraße zwischen Essingen und Großfischlingen am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall vier Personen verletzt worden. Zwei von ihnen wurden nach Angaben der Polizei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Straße musste für die Rettungsarbeiten voll gesperrt werden. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Nach ersten Ermittlungen waren zwei entgegenkommende Fahrzeuge miteinander kollidiert. Warum sie zusammengestoßen sind, ist noch nicht bekannt.