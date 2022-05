Endlich wieder Strohhutfest in Frankenthal

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause wird in Frankenthal ab Donnerstag wieder das Strohhutfest gefeiert. Bis Sonntagabend erwartet die Stadt rund 200.000 Besucher.

Menschen, Musik, Strohhüte und gute Laune: Das Strohhutfest in Frankenthal genießt Kultstatus in der ganzen Region Pressestelle Frankenthal / M. Schnorr

Am Donnerstagnachmittag um 14 Uhr geht es los: Dann eröffnet Oberbürgermeister Martin Hebig (CDU) zusammen mit der neuen Miss Strohhut und Comedian Chako Hebekost das Fest auf dem Frankenthaler Rathausplatz. Danach wird vier Tage lang auf den Straßen von Frankenthal gefeiert - mit Musik in allen musikalischen Richtungen auf fünf verschiedenen Konzertbühnen, mit Essen und Getränken von Straßenständen, die zum größten Teil von Frankenthaler Vereinen betrieben werden - und: natürlich mit jeder Menge Stohhüte.

Die "Miss Strohhut" wird jedes Jahr von einer Jury gewählt und ihr Name dann traditionell bei der Eröffnung des Stohhutfestes bekannt gegeben. Im Anschluss repräsentiert die Miss Strohhut ein Jahr lang die Stadt Frankenthal.

Strohhutfestlauf am Sonntag

Zum Ausklang des Strohhutfests wird es dann sportlich: Am Sonntag endet das viertägige Straßenfest mit dem Strohhutfestlauf. Die Teilnehmer des Hauptlaufs legen dabei 5,5 Kilometer zurück. Die Sieger werden Sonntagnachmittag auf dem Rathausplatz geehrt.

Am Sonntag klingt das Fest sportlich mit dem Strohhutlauf aus Pressestelle Stadt Frankenthal

Eigenes Ampelmännchen zum Strohhutfest

Anlässlich des Strohhutfestes bekommt Frankenthal in dieser Woche sogar passende Ampelmännchen. Nach Angaben der Stadt werden an den Fußgängerampeln in den Straßen, die zum Fest führen, Schablonen mit dem Strohhut-Männchen angebracht. Laut einer Sprecherin der Stadt werden sie - zum Bedauern vieler Stohhutfestfans - nur für die Dauer des Strohhutfestes hängen, also bis zum Sonntag.

Erst vor Kurzem grünes Licht gegeben

Dass Frankenthal in diesem Jahr wieder ein Stohhutfest feiert, hatte die Stadt erst vor zwei Wochen endgültig entschieden. Oberbürgermeister Hebig sagte anlässlich der Entscheidung, er freue sich über die Rückkehr des Festes und darüber nun wieder Normalität, Gemeinschaft und Lebensfreude zuzulassen. Außerdem sei das Fest für die Vereine der Stadt enorm wichtig. Für viele von ihnen sei das Strohhutfest die Haupteinnahmequelle.

Keine Corona-Schutzmaßnahmen vorgeschrieben

Gemäß der aktuellen Corona-Landesverordnung sind für einen Besuch des Stohhutfests keine Schutzmaßnahmen vorgeschrieben. Die Stadt Frankenthal empfiehlt jedoch bei großem Besucherandrang einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Abendstimmung beim Strohhutfest in Frankenthal Pressestelle Frankenthal