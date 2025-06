Zahlreiche Verdachtsfälle von NS-Raubgut in rheinland-pfälzischen Museen

Wie viel Raubgut aus der Zeit des Nationalsozialismus steht in rheinland-pfälzischen Museen? Das will der Museumsverband Rheinland-Pfalz herausfinden. Am Donnerstag wurden in Frankenthal erste Ergebnisse präsentiert.

"Der Erstcheck konnte zahlreiche Objekte identifizieren, deren Herkunft unklar oder höchstwahrscheinlich belastet ist", teilte der Museumsverband Rheinland-Pfalz mit. Der so genannte "Erstcheck" war Teil eines landesweiten Pilotprojekts zur Provenienzforschung an rheinland-pfälzischen Museen. Ziel des Erstchecks war eine erste Bestandsaufnahme zu NS-Raubgut in den Sammlungen kleiner und mittelgroßer Museen des Landes. Teilgenommen haben das Roentgen-Museum Neuwied , das Stadtmuseum Bad Dürkheim , das Eifelmuseum Mayen und das Erkenbert-Museum Frankenthal (Pfalz). Die Museen vereint eine lange Sammlungsgeschichte, die jeweils bis in das 19. Jahrhundert oder den Beginn des 20. Jahrhunderts zurückreicht. Provenienzforscherin und Kunsthistorikerin Katja Terlau aus Köln nahm für die Untersuchung die Bestandslisten der Museen unter die Lupe und untersuchte die Neuzugänge aus den Jahren 1933 bis 1945 . SWR Belastete Funde in Bad Dürkheim, Frankenthal und Neuwied Wie der Museumsverband Rheinland-Pfalz mitteilte, variieren die Verdachtsmomente auf NS-Raubgut von Haus zu Haus. In Neuwied wurden 31 höchstwahrscheinlich belastete Objekte gefunden, darunter eine Sammlung von 28 Zinnobjekten, die zum Teil ausgestellt sind. In Frankenthal wurden 15 Objekte gefunden, zum Beispiel ethnologische Objekte aus Ostafrika. In Bad Dürkheim sind zehn Objekte belastet, darunter eine Sammlung von Silberobjekten. Zwei Eisenobjekte aus dem Frankenthaler Erkenbert-Museum, rechts die "Jüdische Sterneform". In seiner Herkunft und Funktion ist das Exponat nicht eindeutig zu bestimmen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Form für Lebensmittel. SWR Nur in Mayen wurden keine bedenklichen oder belastende Objekte gefunden. Was ist Provenienzforschung? Das Wort hat seinen Ursprung im Lateinischen provenire und bedeutet "hervorkommen" bzw. "entstehen". Die Provenienzforschung beschäftigt sich damit, herauszufinden, wo ein Kulturobjekt herkommt und wem es im Laufe der Zeit gehört hat. Ziel ist es, die Geschichte eines Objekts möglichst lückenlos nachzuvollziehen. Im Jahr 1999 haben sich die Bundesregierung, die Bundesländer und die wichtigsten kommunalen Verbände in Deutschland dazu verpflichtet, sich für die Rückgabe von Kulturgütern, die während der NS-Zeit unrechtmäßig entzogen wurden, einzusetzen. Diese Erklärung ist zwar rechtlich nicht bindend, hat aber eine starke moralische und politische Bedeutung. Die Provenienzforschung widmet sich seit ein paar Jahren auch zunehmend Objekten, die im Kontext des Kolonialismus aus dem außereuropäischen Ausland nach Europa gelangten. Quellen: Museumsverband RLP, Linden-Museum Stuttgart Suche nach NS-Raubkunst in rheinland-pfälzischen Museen Das Gesamtprojekt zur Provenienzforschung in rheinland-pfälzischen Museen startete im November 2024 und ist auf zwei Jahre angelegt. Es wird vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz gefördert. Der Erstcheck wurde vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste finanziert. Die rheinland-pfälzische Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) sagte am Donnerstag in Frankenthal: "Hinter jedem entzogenen oder geraubten Objekt steht ein Schicksal." Dies lasse sich "nicht wiedergutmachen oder zurückdrehen". Die Gesellschaft habe aber die Aufgabe, sich dieser Aufarbeitung zu stellen.