Für viele eine gute Nachricht: Es gibt den ersten Spargel aus der Pfalz. Wo es ihn gibt und wie viel er kostet, erfahren Sie hier.

In der Vorderpfalz ist die Spargel-Saison losgegangen. Wie ein Landwirt aus Weisenheim am Sand im Kreis Bad Dürkheim mitteilte, hat er am Wochenende 40 Kilogramm gestochen. Der Kilopreis bei so früher Ware liege je nach Qualität zwischen acht und 22 Euro.

Zum Vergleich: Im letzten Jahr startete die Saison bereits Anfang März. Der Spargelpreis fing auch damals teuer an: Spargel der Klasse eins aus der Pfalz kostete 17,50 Euro pro Kilo. Niedringere Klassen ab etwa zehn Euro pro Kilo.

Spargel-Ernte geht auch im Rhein-Pfalz-Kreis los

Auch andere Spargelbauern zum Beispiel in Dudenhofen im Rhein-Pfalz-Kreis wollen in den nächsten Tagen mit der Spargelernte beginnen. Der nächtliche Frost der letzten Wochen sei gut für das Gemüse gewesen: Die Spargelstangen treiben jetzt bei steigenden Temperaturen dann besser und schneller aus.

Spargelbauern in der Vorderpfalz bei der Ernte am 17. März. SWR

Junger Spargel in Südlage hat gute Chancen

Gute Chancen für eine frühe Spargelernte hätten leichte Sandböden mit jungen Spargelpflanzen in Südlage und dazu neue Abdeck-Folien, die viel Sonnenlicht durchlassen.