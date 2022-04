Erster Pfälzer Spargel - bald wird er günstiger

Jetzt ist es offiziell: Auch wenn es schon seit Mitte März die ersten Stangen gab - am Dienstag wurde in der Pfalz die Spargelsaison offiziell eröffnet - dieses Mal in Neuhofen.

Die Preise sinken langsam. Die Preise für das Kilo erster Wahl liegen zwar immer noch zwischen 12 und 15 Euro, aber niedrigere Qualitäten kann man schon sehr viel günstiger bekommen, sagt Frank Fischer, der Bio-Landwirt aus Neuhofen, bei dem am Dienstag der offizielle Spargelstich vorgenommen wurde. Fischer verkauft nach eigener Aussage ab drei Euro für ganz dünnen Spargel bis zu 15 Euro pro Kilo. Im Laufe der Saison werde der Spargel dann aber wie jedes Jahr günstiger.

Spargelernte: Jetzt geht sie richtig los

Spargelbauer Frank Fischer hat tatsächlich erst vor wenigen Tagen angefangen, Spargel zu stechen. Er baut auf 10 Hektar Fläche Spargel an. Bislang sei er mit der Qualität und dem Ertrag zufrieden.

Erster Spargelstich

Bei der offiziellen Saison-Eröffnung am Dienstag zeigt der Bio-Landwirt einem jungen Koch aus Mannheim vor Publikum, wie das mit dem Spargelstechen geht. Mit dem Spargelmesser, einem langen Stahlwerkzeug mit einer flachen Klinge an der Spitze fährt der junge Koch in den aufgehäuften Spargeldamm. Er fummelt damit ein bisschen herum und hält schließlich seine erste selbstgestochene Spargelstange in der Hand.

Mit einem langen Spargelmesser werden die Stangen im Spargeldamm gestochen SWR

Spende an Kinderhospiz in Dudenhofen

Die Veranstalter des offiziellen Spargelstichs spenden traditionell eine größere Summe für einen guten Zweck. In diesem Jahr geht der Scheck über 2.500 Euro an das Kinderhospiz Sternthaler in Dudenhofen.

Später Schnee hat Spargel nicht geschadet

Die Ernte von Frank Fischer hatte sich auch durch den Kälteeinbruch in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag etwas verzögert. Fischer sagt, geschadet hat der Schnee dem Edelgemüse nicht. Im Gegenteil: Der Schnee hat seine Pflanzen noch mal gut mit Wasser versorgt.

Die arbeitsintensivste Zeit ist für Spargelbauer Frank Fischer gar nicht jetzt zur Ernte. Die kommt erst, wenn die Spargelpflanze nach der Saison ab Ende Juni aus der Erde sprießt. Denn da muss die Pflanze dann mit Nährstoffen versorgt und gehegt und gepflegt werden. Auch das Unkraut muss regelmäßig entfernt werden - das sei im Bio-Anbau durchaus eine Herausforderung.