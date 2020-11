Eine Winzergenossenschaft in Bad Dürkheim-Ungstein hat am frühen Montagmorgen den ersten Eiswein des Jahres 2020 geerntet. Nach Angaben des Kellermeisters wurden bei minus 9 Grad in der Weinbergslage Nonnengarten Trauben der französischen Weißweinsorte Petit Manseng gelesen. Angaben zu Mostgewicht und Zuckergehalt gibt es noch nicht. Die Winzergenossenschaft vermarktet ihre edelsüßen Eisweine über den Fachhandel oder im Direktverkauf. Der Eiswein ist eine Weinspezialität, die aus gefrorenen Trauben hergestellt wird. Der Most muss dabei mit großem Druck aus den Trauben gepresst werden. Eisweine können sehr hohe Zuckerwerte erzielen von mehr als 200 Grad Oechsle. Es muss bei der Lese mindestens minus sieben Grad kalt sein.