In der Pfalz hat die Frühkartoffelernte begonnen. Allerdings sind es nur wenige Bauern, die nach eigenen Angaben die ersten Frühkartoffeln für ihre Hofläden aus der Erde holen. Für eine größere Erntemenge sei es in den letzten Tagen insgesamt zu kalt und zu nass gewesen, sagte ein Landwirt aus Haßloch. Mit steigenden Temperaturen auch nachts werde sich das aber schnell ändern. Andere Landwirte rechnen damit, zum Wochenende durchstarten zu können. Dann sollen auch die Großmärkte in der Region beliefert werden, zu deren Kunden unter anderem Gemüseläden oder Restaurants zählen. Nach Angaben der Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ werden die Pfälzer Frühkartoffeln voraussichtlich Mitte bis Ende Juni dann in den Lebensmitteleinzelhandel kommen. In der Erzeugergemeinschaft "Pfälzer Grumbeere" haben sich rund 280 Landwirte zusammengeschlossen. Ihr Hauptanbaugebiet liegt zwischen Speyer und Worms.