Die Polizei hat erste Hinweise auf den Mann, der bei Altleiningen ein 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Nach wie vor sollen sich zwei direkte Zeugen melden.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wird den Hinweisen jetzt nachgegangen. Einer kam von jemandem, der das Phantombild der Polizei auf einem Online-Polizeiticker gesehen hatte.

Wer kann Hinweise auf diesen Mann geben? Pressestelle Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Der gesuchte Mann soll am 26.April auf einem Feldweg nahe der L518 bei Altleiningen (Kreis Bad Dürkheim) ein 13-jähriges Mädchen missbraucht haben. Laut Polizei soll er sich über mehrere Stunden - in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr - an dem Mädchen vergangen haben.

Polizei hofft, dass sich zwei Zeugen noch melden

Die zwei Radfahrer, die im Zeitraum der Tat an dem Feldweg vorbeikamen, haben sich noch nicht gemeldet. Sie hatten sowohl den Mann angesprochen, als auch das weinende Mädchen. Der gesuchte Tatverdächtige soll die beiden aber mit einer Lüge abgewimmelt haben.

Polizei: Radfahrer haben nichts falsch gemacht

Nach Angaben einer Polizeisprecherin war das, was die Radfahrer gemacht haben schon weitaus mehr, als die meisten tun: Sie haben sich eingemischt. In diesem speziellen Fall sei es verständlich, dass die Männer weitergefahren sind und nicht weiter tätig wurden. Wahrscheinlich sei die Lüge des Tatverdächtigen überzeugend gewesen.

Situation war uneindeutig

Es gebe Situationen, in denen kriminelles Handeln eindeutiger sei, so die Polizeisprecherin: A schlägt B - da müsse man einschreiten oder die Polizei rufen, ebenso wenn A von B etwas unerlaubt wegnimmt. Es werde aber schwierig, wenn beispielsweise Kinder weinen und Erwachsene schimpfen. Es sei ein Graubereich.

"Grundsätzlich gilt: Wenn einem der Bauch sagt, da stimmt was nicht, lieber einmal zu viel die Polizei rufen, als einmal zu wenig."

Auf Bauchgefühl hören

Wer bei einer Situation ein ungutes Gefühl hat, oder wer das Gefühl hat, dass gerade etwas Unrechtes geschieht, der solle auf jeden Fall die Polizei informieren. Diese müsse dann prüfen, was sich wirklich zuträgt oder zugetragen hat.

Kindesmissbrauch: Zahlen in Deutschland steigen

Im vergangenen Jahr stieg laut Polizeistatistik die Zahl bei Kindesmissbrauch um 6,8 Prozent auf mehr als 14.500 Fälle im Vergleich zu 2019. Um mehr als 50 Prozent wuchs die Zahl erfasster Fälle von Kinderpornografie auf 18.761 Fälle.

Auch im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist die Zahl seit 2017 stetig gestiegen. Gab es 2017 noch 96 Missbrauchsfälle , so lag sie mit 182 Fällen 2020 nahezu doppelt so hoch. Auch die Verbreitung oder der Besitz von Kinderpornographie stieg von 65 Fällen 2017 auf 211 Fälle im Jahr 2020.