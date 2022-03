Erste Flüchtlinge aus der Ukraine in der Pfalz angekommen

Auch in der Pfalz sind die ersten aus der Ukraine geflohenen Menschen angekommen, unter anderem in Neustadt, Speyer und Lambsheim.

Zehn Menschen aus der Ukraine sind am Donnerstag in Lambsheim im Rhein-Pfalz-Kreis angekommen. Die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim hatte sich auf mehr eingestellt. Die Flüchtlinge berichten, dass viele ihrer Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder lieber in der Nähe ihres Zuhauses bleiben hätten bleiben wollen: Sie wagen sich nicht allzu weit von der Grenze der Ukraine fort; weil sie hoffen, dass sich die Situation bald bessert, oder weil sie sich sorgen, um andere, die hinter der Grenze zurückgeblieben sind.

Begrüßung und Stärkung nach der langen Reise im Lambsheimer Gemeindesaal SWR

Mutter in Lambsheim, Tochter im Kriegsgebiet

Eine 45-jährige Frau berichtet, sie habe Angst um ihre Tochter: Die sei Ärztin und habe mit ihrem Mann in der Ukraine bleiben wollen, um zu helfen. Sie selbst hat noch einen vierjährigen Jungen dabei. Einer anderen Frau, 30 Jahre alt, stehen die Tränen in den Augen. Auch sie sagt, sie mache sich Sorgen um ihre Familie. Sie sei spontan geflohen, weil ihr Zuhause unter Beschuss geraten sei.

Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim plant weitere Fahrten

Die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim hatte am Montag vier Kleinbusse losgeschickt, um die Menschen aus dem polnisch-ukrainischen Grenzgebiet abzuholen. Unter anderem sollten die Verwandten einer Frau aus Lambsheim in die Pfalz geholt werden. Einer der Kleinbusse durfte die Grenze zu Polen allerdings nicht passieren, so dass nicht alle Flüchtlinge mitgenommen werden konnten. Weitere Fahrten sind aber geplant, auch, weil sich so viele Menschen in der Verbandsgemeinde als Gastfamilien angeboten hätten.

Bislang sind nach UN-Angaben bereits eine Million Menschen aus der Ukraine geflohen picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Erste ukrainische Familien in Neustadt

In Neustadt kamen am Mittwochnachmittag nach Angaben eines Stadtsprechers zwei Familien an: Insgesamt vier Erwachsene und drei Kinder. Eine Familie sei in einer städtischen Unterkunft untergebracht worden, die andere Familie sei privat untergekommen. Insgesamt könne die Stadt 120 Flüchtlinge aufnehmen.

Geflüchtete aus der Ukraine in AfA Speyer

In Speyer waren bereits Anfang der Woche die ersten Ukrainer in der Aufnahme-Einrichtung für Flüchtlinge in Speyer (AfA) aufgenommen worden, acht Erwachsene und drei Kinder.

Wie eine Sprecherin der zuständigen Aufsichts- und Genehmigungsdirektion in Trier dem SWR sagte, waren die Ukrainer zuvor bei Verwandten zu Besuch und haben sich dann dazu entschlossen in Deutschland zu bleiben. Den Familien gehe es den Umständen entsprechend gut.