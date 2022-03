In der Aufnahme-Einrichtung für Flüchtlinge in Speyer (AfA) sind mittlerweile elf Personen aus der Ukraine eingetroffen, darunter drei Kinder. Wie eine Sprecherin der zuständigen Aufsichts- und Genehmigungsdirektion in Trier dem SWR sagte, waren die ukrainischen Flüchtlinge zuvor bei Verwandten zu Besuch und haben sich dazu entschlossen in Deutschland zu bleiben. Den ukrainischen Familien gehe es den Umständen entsprechend gut. Die Stadt Speyer bereitet sich nach eigenen Angaben ebenfalls auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor, ebenso wie andere Städte und Landkreise in der Pfalz.