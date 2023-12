Der Stadtelternausschuss in Frankenthal will Migrantinnen für die Arbeit in Kitas gewinnen und darf dabei einen ersten Erfolg feiern. Das gibt Hoffnung, die angespannte Personalsituation zu verbessern.

Die Herbst- und Winterzeit fordert ihren Tribut. So verschärft eine Krankheitswelle Anfang Dezember derzeit die ohnehin schon angespannte Personallage in den städtischen Kitas in Frankenthal. In 5 von 19 Kitas fehlt aktuell die jeweilige Leitungskraft, bestätigte eine Sprecherin der Stadt. In den Kindergärten müssten Gruppen zusammengelegt und die Eltern ihre Kinder früher abholen. Wie lange die Krankheitswelle in Frankenthal noch dauere, sei nicht vorherzusagen.

Mutter aus dem Stadtelternausschuss bleibt gelassen

Eine solche Situation durch Krankheitsausfälle "passiert immer wieder mal", sagt Mela Aydin vom Frankenthaler Stadtelternausschuss. Sie sehe das gelassen. Was sie und die anderen Mütter und Väter im Ausschuss weniger gelassen sehen, ist die schwierige personelle Lage in den Kitas, die schon seit Jahren andauert. Dazu sind die ehrenamtlichen Mitglieder nicht nur im ständigen Austausch mit der Stadt, sondern sind im Sommer auch auf das rheinland-pfälzische Bildungsministerium zugegangen - mit einer eigenen Idee: Die Eltern wollen ausländische Fachkräfte, die nach Frankenthal geflohen sind, für die Arbeit in Kitas und Horten gewinnen.

Personalmangel mit ausländischen Fachkräften bekämpfen

Die Frauen kommen unter anderem aus Italien, Rumänien, Syrien, der Türkei und der Ukraine und haben in ihren Ländern pädagogische Ausbildungen erfolgreich absolviert. Bevor die Frauen in Frankenthaler Kitas arbeiten können, müssen sie zwei Hürden überwinden: Erstens müssen sie schnell Deutsch lernen und zweitens müssen ihre im Ausland erworbenen Ausbildungen hier bei uns anerkannt werden.

Väter und Mütter helfen den Zuwanderinnen bei Jobvermittlung

Bereits im Juni hatten Väter und Mütter aus dem Stadtelternausschuss 15 geflüchtete Frauen dabei unterstützt. Das passiert bei regelmäßigen Treffen in Frankenthal, schildert Mela Aydin. Das Mainzer Bildungsministerium hat die Initiative der Frankenthaler Eltern begrüßt, erzählt die Mutter weiter. Und wichtiger noch: Es gebe erste Erfolge. So hätten einige geflüchtete Frauen mehrwöchige Praktika in Kindergärten gemacht. Drei Frauen ist es nach Angaben von Mela Aydin gelungen, eine duale Ausbildung zur Erzieherin in Frankenthaler Kitas zu beginnen, die drei Jahre dauert. Außerdem hätte sich der Kreis der unterstützten Geflüchteten erweitert: Nun sei auch ein Mann dabei.

Schulelternausschuss in neuer Zusammensetzung

Im Frankenthaler Schulelternausschuss sitzen Mütter und Väter, die alle zwei Jahre neu gewählt werden. Nun hat sich der Ausschuss neu gebildet. Die bisherige Vorsitzende Anna Starzetz ist nun nicht mehr dabei. Neuer Vorsitzender ist Adrian Kuniss, stellvertretende Vorsitzende wurde Christina Zieger. Natürlich arbeitet auch Mela Aydin wieder mit. Sie versichert: "Im Januar treffen wir uns zum ersten Mal in neuer Zusammensetzung." Das Projekt, mit geflüchteten Fachkräften aus dem Ausland den Personalmangel in Frankenthaler Kitas zu bekämpfen, bestehe selbstverständlich weiterhin.