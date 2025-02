Können die Familiengrundschulzentren die Probleme an den Schulen lösen?

"Durchgefallen" - neuer Podcast zur Gräfenauschule

Ein neuer SWR Podcast mit dem Titel "Durchgefallen - Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet" beleuchtet die Situation an der Gräfenauschule, an der bereits zwei Jahre hintereinander 40 Schülerinnen und Schülern die Wiederholung der ersten Klasse empfohlen wurde. Woran liegt es, dass so viele Kinder bereits im ersten Jahr das Klassenziel verfehlt haben? In welchen Familien leben diese Kinder? Mit welchen Problemen kämpfen die Lehrkräfte in Ludwigshafen, aber auch an anderen Schulen im Land?

Sind viele Probleme von Schulen nicht ein strukturelles Problem unserer deutschen Bildungslandschaft? Und warum hängt der Bildungserfolg eines Kindes immer noch so sehr mit dem sozialen Status des Kindes zusammen?

Fragen, die die Hostin Lisa Graf, einst selbst Lehrerin an einer Brennpunktschule in Ludwigshafen, zusammen mit einem ganzen Redaktionsteam, versucht zu ergründen. In fünf Folgen versucht der Podcast "Durchgefallen - Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet", Antworten auf diese Fragen zu finden und sich auch anzuschauen, wie andere sogenannte Brennpunktschulen ihren Weg aus der Bildungsmisere gefunden haben.