Erst ab 2026 können wieder Straßenbahnen von Ludwigshafen über die Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim fahren. Zuvor muss eine kleine Brücke am Mannheimer Schloss saniert werden.

Schlechte Nachricht für alle Pendler: Erst 2026 wird der Straßenbahnverkehr über die Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim wieder aufgenommen. Das teilten die Stadtverwaltungen und das Verkehrsunternehmen RNV mit. Seit zehn Monaten fahren keine Bahnen mehr über die Brücke.

Risse an einer Vorbrücke am Mannheimer Schloss

Im März 2024 war der Straßenbahn-Verkehr über die Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim eingestellt worden wegen des Neubaus der Hochstraße-Süd auf Ludwigshafener Seite. Später stellte man Risse fest an einer Vorbrücke neben dem Mannheimer Schloss. Über diese Vorbrücke fahren die Bahnen auf die Adenauerbrücke.

Vorbrücke muss nicht abgerissen werden



Jetzt haben die beiden Städte mitgeteilt, dass die Vorbrücke saniert werden kann. Sie muss nicht abgerissen und neu gebaut werden. "Das ist eine sehr gute Nachricht", sagte Mannheim Erste Bürgermeisterin Diana Pretzell. Die Sanierung werde voraussichtlich bis Anfang 2026 dauern.

Wir müssen die Vorbrücke nicht abreißen und neu bauen. Sie kann saniert werden. Das ist eine sehr gute Nachricht.

Wird die Brücke mit Stahlträgern verstärkt?

Wahrscheinlich werden die Stützen der maroden Vorbrücke durch zusätzliche Stahlträger verstärkt, erläuterte Alex Stork. Er leitet die Abteilung Ingenieurbau und Straßentechnik der Mannheimer Stadtverwaltung. Möglich wäre auch, Verstärkungslamellen aus Kunststoff an die Außenseite der Brücke zu kleben.

Die Konrad-Adenauer-Brücke ist 274 Meter lang und wurde am 24. Oktober 1959 eingeweiht. Sie ersetzte eine Rheinbrücke, die im zweiten Weltkrieg am 20. März 1945 von der deutschen Wehrmacht gesprengt worden war. SWR

Fahrgastzahlen sind deutlich gesunken

Seit der Einstellung des Straßenbahnverkehrs über die Konrad-Adenauer-Brücke sind die Fahrgastzahlen zwischen Ludwigshafen und Mannheim deutlich gesunken, sagte der technische Geschäftsführer des Verkehrsunternehmens RNV, Martin in der Beek.

Seit März 2024 fahren keine Bahnen mehr über die Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim. Die Sanierung der maroden Vorlandbrücke am Mannheimer Schloss dauert mindestens bis Anfang 2026. SWR Martin Gärtner

Früher fuhren im Winter täglich 35.000 Passagiere über den Rhein. Jetzt sind es laut In der Beek 10.000 weniger - also ein Minus von über 25 Prozent. Bis März 2024 fuhren die Linien 4, 7, 8 und 9 über die Adenauer-Brücke von Ludwigshafen nach Mannheim. Seit der Sperrung werden sie umgeleitet beziehungsweise sind eingestellt.

Brückeneinsturz in Dresden war ein "Warnschuss"

Seit dem Einsturz einer Straßenbahnbrücke in Dresden im September 2024 ist man beim Thema Brückensicherheit noch mehr sensibilisiert, sagte Mannheims Erste Bürgermeisterin Diana Pretzell. "Dresden war ein Warnschuss", so Pretzell, "aber wir haben schon vorher immer sehr genaue Brückenprüfungen gemacht."

Die marode Vorbrücke am Mannheimer Schloss ist laut der Ersten Bürgermeisterin ebenso wie das eingestürzte Bauwerk in Dresden in Spannbetontechnik errichtet.