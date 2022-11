Hochstraße Süd Ludwigshafen: Ausschreibung im Januar

Die Ausschreibung für den Ersatzbau an der Hochstraße Süd in Ludwigshafen soll am 2. Januar 2023 beginnen. Einen entsprechenden Antrag hat der Bauausschuss am Montag verabschiedet.

Parallel zur Ausschreibung sollen in der ersten Jahreshälfte 2023 die Fundamente der alten Pilzhochstraße entfernt werden, um der Baufirma ein freies Baufeld übergeben zu können. Der Bauauftrag soll nach Angaben der Verwaltung Ende Mai erteilt werden, die Arbeiten sollen Ende Juni beginnen. Die Fundamente der alten Pilzhochstraße sollen in der ersten Jahreshälfte 2023 entfernt werden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach Hochstraße Süd in Ludwigshafen soll Ende 2025 für den Verkehr freigegeben werden Laut der aktuellen Terminplanung soll die gesamte Hochstraße Süd Ende 2025 für den Verkehr freigegeben werden. Die Kosten für den Ersatzbau beziffert die Verwaltung auf insgesamt rund 97 Millionen Euro. Die Stadt geht davon aus, dass 85 Prozent der Baukosten durch Fördermittel von Bund und Land gedeckt werden. 60 Prozent übernimmt der Bund, 25 Prozent Rheinland-Pfalz. Verbindliche Zusagen für die Förderung gebe es aber noch nicht, heißt es von der Stadt. Die Ausschreibung für den Ersatzbau muss noch im Dezember vom Stadtrat genehmigt werden.