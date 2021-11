Erörterungstermin zu umstrittenem Straßenausbau

In der Salierhalle in Bad Dürkheim gibt es am Donnerstag den Erörterungstermin für den geplanten Ausbau der Kreisstraße zwischen Freinsheim und Dackenheim im Kreis Bad Dürkheim. Gegen den Ausbau gibt es in Dackenheim Widerstand. Nach SWR-Information gibt es etwa 160 Einsprüche gegen das Bauvorhaben. Damit wollen sich die Verantwortlichen beim Landesbetrieb Mobilität, LBM, jetzt auseinandersetzen. Die Pläne des LBM sehen vor, dass die Kreisstraße nach Dackenheim ausgebaut wird. Im Zuge dessen soll auf der Strecke auch eine Bahnbrücke vergrößert werden. Eine Bürgerinitiative lehnt das ab. Sie hat Angst, dass dann mehr und größere LKW durch Dackenheim fahren werden. Bisher lässt die Durchfahrtshöhe der Bahnbrücke das nicht zu.