Die Gewerkschaft ver.di hat am Freitagmorgen erneut zu einem landesweiten, unangekündigten Streik unter den Busfahrerinnen und Busfahrern aufgerufen. Nach Angaben von ver.di hat der Streik um 7 Uhr 30 begonnen und soll mit dem Schluss der letzten Schicht am Freitag auch enden. Zum Streik aufgerufen seien unter anderem die Fahrer der Palatina Bus GmbH in Edenkoben und Ludwigshafen. Ver.di will erreichen, dass der bereits ausgehandelte Tarifvertrag von der Arbeitgeberseite unterschrieben wird.