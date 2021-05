In St. Martin im Kreis Südliche Weinstraße wurde erneut ein totes Schaf gefunden. Wie die Polizei mitteilt, hat der Besitzer das Tier am Dienstag verendet auf der Weide gefunden. Es sei das zweite tote Schaf innerhalb von zwei Tagen. Bereits am Sonntag war dort ein totes Mutterschaf entdeckt worden. Beide Tiere hätten Schaum vor dem Mund gehabt, noch sei unklar, ob die Schafe vergiftet wurden oder an einer Krankheit gestorben sind. Kriminalpolizei und Veterinäramt hätten die Ermittlungen aufgenommen.