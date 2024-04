Nach neuem Urteil zum Willersinn-Mord in Ludwigshafen: Anwalt legt Revision ein

Vier Jahre nach dem Mord am Willersinnweiher in Ludwigshafen hatten die Richter am Landgericht Frankenthal am Montag den sogenannten Vorbehalt der Sicherungsverwahrung für den jungen Täter angeordnet. Sein Anwalt will jetzt Revision einlegen.

Erst am Montag hat das Landgericht Frankenthal das Urteil im Revisionsprozess um den Mord am Willersinnweiher gesprochen. Darin legte es fest, dass sich der jetzt 20-jährige Täter zum Ende seiner Haftstrafe einer neuen Gerichtsverhandlung stellen muss. Dort wird dann entschieden, ob er für die Allgemeinheit weiter gefährlich ist oder nicht und ob er entsprechend weiter in Haft bleiben muss. Was ist vorbehaltene Sicherungsverwahrung Vorbehaltene Sicherungsverwahrung bedeutet, dass während der Haftzeit in einem gesonderten Verfahren festgestellt werden kann, dass eine Wiederholungsgefahr besteht und der Verurteilte auch nach dem Verbüßen seiner Haftstrafe weiter unter Aufsicht bleiben muss. Frankenthal / Ludwigshafen Revisionsprozess am Landgericht Frankenthal Mord am Willersinweiher: Sicherungsverwahrung "unter Vorbehalt" für jungen Täter Im Revisionsprozess um den Mord und die Vergewaltigung einer 17-jährigen im März 2020 am Willersinnweiher in Ludwigshafen haben die Richter am Landgericht Frankenthal den sogenannten Vorbehalt der Sicherungsverwahrung angeordnet. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Anwalt kündigt Revision und Haftbeschwerde an Gegen diese Sicherheitsverwahrung unter Vorbehalt hat der Anwalt des Angeklagten jetzt Revision angekündigt. Er hält sie für nicht gerechtfertigt. Eine Wiederholungsgefahr habe dem Angeklagten nicht eindeutig nachgewiesen werden können, so Anwalt Alexander Klein. Außerdem werde er Haftbeschwerde einlegen. Sein Mandant befinde sich seit fast vier Jahren in Untersuchungshaft und müsse bis zu einem rechtskräftigen Urteil freigelassen werden. Die Resozialisierung seines Mandanten werde sonst immer schwieriger. Zum Hintergrund: Legen Verteidigung oder Staatsanwaltschaft nach einem Urteil Revision ein, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Formal bleibt der 20-Jährige damit weiter in Untersuchungshaft. BGH bestätigt Höchststrafe für 20-jährigen Täter Der 20-Jährige war 2022 vor dem Landgericht Frankenthal wegen Mordes und Vergewaltigung sowie dreifachen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden - die Höchststrafe im Jugendstrafrecht. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte dieses Urteil vergangenen Juli bestätigt - und trotzdem einen neuen Prozess angeordnet. Die Richter am BGH folgten der Revision der Staatsanwaltschaft Frankenthal, die nach dem Urteil beanstandet hatte, dass die Richter keine anschließende Sicherungsverwahrung verfügt hatten.