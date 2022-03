Möglicherweise erneut Reizgas in Schule

Der Reizgas-Vorfall am Montag in der Ernst-Reuter-Realschule plus in Ludwigshafen ist möglicherweise bereits der zweite. Drei Jugendliche sollen das Gas in einer Schultoilette versprüht haben. Elf Schüler kamen laut Polizei mit Atembeschwerden in ein Krankenhaus. Mitarbeiter der Schule sagten auf SWR-Anfrage, dass möglicherweise auch bereits Mitte Februar Reizgas versprüht wurde. Damals war die Schule evakuiert worden (und blieb mehrere Tage geschlossen). Auch damals wurden insgesamt 13 Schüler im Krankenhaus behandelt. Bei den Toiletten habe es damals ähnlich gerochen wie gestern, heißt es von der Schule. Bislang gehen Polizei und Feuerwehr von einem technischen Defekt aus.