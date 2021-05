Es gibt erneut keine Geißbock-Versteigerung in Deidesheim am Dienstag nach Pfingsten. Aber, so haben sich die Verantwortlichen geeinigt, die Versteigerung ist nur aufgeschoben.

Der Tourismus-Ausschuss der Stadt Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim) hat die für den 25. Mai geplante Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie zwar abgesagt. Allerdings wurde eine historische Lösung gefunden, denn eine ähnliche Geißbock-Krise gab es schon einmal.

Mehrere Geißbock-Versteigerungen an einem Tag

Deidesheims Stadtbürgermeister Manfred Dörr und seine Mitarbeiter kennen einen Vorfall aus dem Jahr 1858. Damals hatten sich Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) und Deidesheim zerstritten, berichtet der Bürgermeister. Lambrecht lieferte sechs Jahre lang keinen Bock. Das Appellationsgericht in Zweibrücken habe dann aber zugunsten Deidesheims entschieden, weshalb 1858 sieben Böcke auf einmal versteigert wurden – und zwar im 30-Minuten-Takt.

An diesem historischen Vorbild will man sich orientieren und am Pfingstdienstag 2022 gleich drei Böcke versteigern. Nämlich den letztjährigen, den diesjährigen und den Geißbock des Jahres 2022. Damit werde am Kern des Brauchtums festgehalten, sagt Bürgermeister Dörr.

Geißbock-Übergabe im vergangenen Jahr SWR

Dennoch gibt es die Geißbock-Überführung

Dieses Jahr wird am Dienstag nach Pfingsten dennoch ein Geißbock von Lambrecht durch den Wald nach Deidesheim getrieben und dort übergeben. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So war es schon im vergangenen Jahr. Ursprünglich hatte die Stadt Deidesheim erwogen, das Tier dann zwar nicht vor einer 10.000-köpfigen Menschenmenge, aber immerhin im Internet zu versteigern. Doch das wäre nicht tierschutzgerecht gewesen, gibt Stadtbürgermeister Manfred Dörr zu bedenken. Und es hätte nicht der jahrhundertealten Geschichte entsprochen.

Sinnvoller Geißbockeinsatz geplant

Der Stadtbürgermeister hofft, dass 2022 die Pandemie soweit eingedämmt ist, dass die Dreifach-Versteigerung vor dem historischen Rathaus möglich sein wird. Über dieses außergewöhnliche Ereignis will er einen Film drehen lassen. Bis es soweit ist, würden die nicht-versteigerten Böcke der Jahre 2020 und 2021 "sinnvoll eingesetzt". Sie sollen helfen, die Flächen am Deidesheimer Waldrand zu beweiden und in den Weinbergen sollen sie Unkraut abfressen.

Tradition seit dem frühen 15. Jahrhundert

Der Geißbock-Brauch entstand im Mittelalter. Es gibt ihn vermutlich seit dem Jahr 1404. Am Dienstag nach Pfingsten treibt das jüngste Brautpaar aus Lambrecht einen Geißbock nach Deidesheim, der dort versteigert wird. Mit dem Tier zahlt Lambrecht für seine Weiderechte im Waldgebiet der Stadt Deidesheim.