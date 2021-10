Nach Unfall mit siebenjährigen Jungen gibt es weitere Ermittlungen

per Mail teilen

Nach dem schweren Verkehrsunfall mit einem siebenjährigen Kind in Hettenleidelheim im Kreis Bad Dürkheim sind die Ermittlungen nach Angaben der Polizei noch lange nicht abgeschlossen. Es gebe zwar mehrere Zeugen, aber keiner habe den Unfall unmittelbar beobachten können, teilte die Grünstadter Polizei auf SWR-Anfrage mit. Möglicherweise werde ein Gutachter eingeschaltet. Am Samstagnachmittag war der siebenjährige Junge mit seinem Roller auf einer Straße in Hettenleidelheim mit dem Auto einer 92 Jahre alten Fahrerin kollidiert und hatte sich dabei mehrere Knochenbrüche zugezogen. Laut Polizei ist er auf dem Weg der Besserung. Gegen die Fahrerin läuft ein Verfahren wegen möglicher fahrlässiger Körperverletzung.