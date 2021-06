Am vergangenen Freitagabend ist eine Feier am Lambsheimer Weiher mit 300 betrunkenen Jugendlichen außer Kontrolle geraten. Dabei soll auch eine 16-Jährige vergewaltigt worden sein.

Der Pächter der Strandbar am Lambsheimer Weiher hatte nach eigenen Angaben in der Nacht zum Samstag die Polizei eingeschaltet, als er von der mutmaßlichen Vergewaltigung erfuhr. Ein junger Mann habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass ein Mädchen auf der Wiese liege, das angeblich vergewaltigt wurde.

Der Weiher in Lambsheim nach dem Wochenende SWR

Der Pächter habe die weinende 16-Jährige mit ihrem Cousin und Freunden an der Halle des Fischervereins angetroffen. Die Jugendlichen hätten zunächst abgelehnt, dass der Pächter die Polizei einschaltet.

"Ich sagte, 'Jetzt rufe ich die Polizei!' das haben die aber nicht gewollt, sie hatten aber schon selber den Krankewagen gerufen. Ich sagte: 'Sowas kann man nicht einfach durchgehen lassen.' Und ich habe dann die Polizei alarmiert. Das ist meine bürgerliche Pflicht.

Weitere Vernehmungen geplant

Die 16-Jährige hat Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat Ermittlungen aufgenommen. Der Sachverhalt sei allerdings noch völlig unklar, erklärte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf SWR-Anfrage. Weitere Vernehmungen sollen klären, ob die 16-Jährige gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen worden ist.

Ordnungsbehörde kontrolliert der Weiher in Lambsheim SWR

Weiher-Gelände geräumt

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Hessheim, Michael Reith, bezeichnete die Vorfälle am Weiher in der Nacht zum Samstag als schlimm.

"Ich war schockiert, als ich die Meldung bekommen habe, dass da schon wieder Vorfälle waren. Vor allem die mutmaßliche Vergewaltigung – das ist extrem bedauerlich. Aber auch die Schlägerei, die von der Polizei aufgelöst wurde. Das sind Sachen, die gehen nicht an einem öffentlichen Weiher."

Verbandsbürgermeister fordert mehr Security

300 betrunkene Jugendliche hätten am Badesee gefeiert. Als es zu einer Massenschlägerei kam, räumte die Polizei das Gebiet.

Weiher in Lambsheim SWR

Bürgermeister Reith will jetzt den Sicherheitsdienst am Weiher sofort ausweiten. Eine entsprechende Mail wurde bereits an die Security-Firma verschickt. Er hoffe, die Ortsgemeinde Lambsheim werde sich an den Kosten beteiligen, sagte der Bürgermeister. Er wolle nicht erst warten, bis das in den verschiedenen Verwaltungsgremien genau berechnet wurde, wer was zahlt.

"Ich will nicht warten, bis wir uns auf einen Verteilungsschlüssel geeinigt haben. Ich ergreife jetzt die Initiative und nehme das zunächst mal auf meine Kappe."

Der Pächter der Strandbar sagt, dass fast jeden Abend mehrere hundert Jugendliche am Weiher oder an der Bar seien, überwiegend aus Frankenthal und Umgebung. Alle anderen Seen in der Umgebung seien gesperrt - wegen Corona oder weil es Naturschutzgebiete sind.

Weiher in Lambsheim SWR

Es dürfe nicht alles zugemacht werden. Irgendwo müssten die Jugendlichen doch hin. Viele leben in Wohnblocks. Es könne sich eben nicht jeder einen Pool leisten.