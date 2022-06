Offengelegter Erlenbach wird offiziell eingeweiht

per Mail teilen

In Bad Bergzabern im Kreis Südliche Weinstraße wurde am Samstag der neu gestaltete Lauf des Erlenbachs offiziell eingeweiht. Der Bach war bereits im vergangenen Jahr freigelegt und renaturiert worden. Nun gibt es nach Angaben des Klimaschutzministeriums auch ein Rückhaltebecken zum Hochwasserschutz, Freizeitflächen am Bach und einen Kanal. Die Kosten für die Arbeiten liegen nach früheren Angaben der Stadt voraussichtlich bei rund vier Millionen Euro. Das Projekt hatte sich erheblich verzögert und verteuert, weil die Stadt es neu ausschreiben musste.