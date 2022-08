Tod von Michail Gorbatschow: Erinnerungen an seinen Pfalz-Besuch

Helmut Kohl und Michail Gorbatschow am Domnapf in Speyer am 10.11.1990. Die Bilder waren auch Teil der Ausstellung "Weltbühne Speyer - Die Ära der großen Staatsbesuche" im Historischen Museum der Pfalz in Speyer.

Bundesregierung/Wolfgang Lemmerz

