Hitze und Wind: In der Pfalz brennen immer mehr Äcker und Wiesen

Hitze, Trockenheit und Wind: Das aktuelle Wetter in der Pfalz begünstigt Flächenbrände. Immer häufiger brennen Wiesen und Äcker - zuletzt am Montag gleich zweimal im Kreis Bad Dürkheim.

Am Montagmittag war ein Getreidefeld zwischen Großkarlbach und Weisenheim am Sand während der Ernte in Brand geraten, berichtet der Brand- und Katastropheninspekteur des Kreises Bad Dürkheim, Sascha Schwenk. Die Stoppeln und Halme auf dem Feld brennen wie Zunder und - begünstigt durch den Wind - breitet sich das kleine Feuer rasend schnell aus.

Großer Flächenbrand im Leiningerland

Am Schluss sind geschätzte 50.000 Quadratmeter niedergebrannt - betroffen auch ein Weinberg, Böschungen und Teile eines Wäldchens. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz und auch Landwirte hatten mit Löschwasser geholfen und mit schwerem Gerät die Erde umgepflügt, so dass das Feuer schließlich gestoppt wurde.

Einer von zahlreichen Flächenbränden in der Pfalz: Am Montagabend brannte bei Haßloch eine Wiese. Pressestelle Freiwillige Feuerwehr Haßloch

Immer mehr kleinere Brände von "Grasland"

Glücklicherweise sind solche größeren Flächenbrände im Kreis Bad Dürkheim selten, so Schwenk. Kleinere seien aber mittlerweile an der Tagesordnung. So wie am Montagabend im Süden von Haßloch. Dort war in der Nähe des Vogelparks an einem Anglerweiher eine Grasfläche in Brand geraten, berichtete die Feuerwehr Haßloch.

Auch dank einer Spezialausrüstung zur Bekämpfung von Waldbränden sei es gelungen, das Feuer schnell zu löschen und zu verhindern, dass auf den angrenzenden Wald übergriff.

Etwas Entspannung nach der Getreideernte?

Die Ursachen für solche Brände seien vielfältig, so der Brand- und Kreisfeuerwehrinspekteur. Eine Hauptgefahr sei dabei der Wind, der kleine Feuer anfache. Schwenk geht aber davon aus, dass die Gefahr solcher Flächenbrände zurückgeht, wenn die Getreideernte in der Pfalz bald abgeschlossen ist.

Feuerwehren im Kreis Bad Dürkheim gut vorbereitet

In jedem Fall seien die Feuerwehren im Kreis Bad Dürkheim mit ihren gerade überarbeiteten Alarm- und Einsatzplänen auch auf größere Wald- und Flächenbrände vorbereitet. Allein in den Verbandsgemeinden Leiningerland und Freinsheim stünden acht Anhänger mit jeweils 25.000 Liter Löschwasser für den Ernstfall bereit.Und die Verbandsgemeinde Lambrecht sei im Landkreis führend beim Thema Waldbrand.

Der sogenannte Graslandfeuerindex sei zwar gerade hoch, sagt Schwenk einordnend, aber "es ist nicht so prekär wie letztes Jahr". Allerdings sei der Sommer auch noch lang.