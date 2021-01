Nach einem Covid-19- Ausbruch in der Stadtklinik Frankenthal haben sich insgesamt 30 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Das hat eine erste Reihentestung von 700 Mitarbeitern und 200 Patienten ergeben, wie eine Stadtsprecherin heute erklärte. Unter den Infizierten seien 12 Patienten, 13 Mitarbeiter in der Pflege sowie 4 Ärzte und eine Verwaltungskraft. Viele Infizierte seien a-symptomisch, sprich sie haben keinerlei Krankheitsanzeichen. Heute startet eine zweite Reihentestung die bis einschließlich Sonntag gehen wird, so die Sprecherin. Bis zum 26. Januar wurde ein Aufnahmestopp verhängt. Das bedeutet, es werden keine neuen Patienten aufgenommen. Dringliche Eingriffe müssten in anderen Kliniken der Pfalz vorgenommen werden.