OB-Wahl Neustadt: Amtsinhaber Weigel mit knapp 80 Prozent wiedergewählt

Am Sonntag hat sich bei der OB-Wahl in Neustadt Amtsinhaber Marc Weigel (FWG) gegen seine einzige Herausforderin Steffi Karbach (parteilos) durchgesetzt. Er wurde mit knapp 80 Prozent wiedergewählt.

Die Wahlbeteiligung bei der OB-Wahl lag bei 37 Prozent. Zu der Wahl waren rund 42.000 Wahlberechtigte aufgerufen. Marc Weigel von den Freien Wählern ist seit 2018 Oberbürgermeister von Neustadt. In seiner zweiten Amtszeit erwartet Weigel ein großes Ereignis, das wohl zehntausende zusätzliche Touristen in die Stadt locken wird: 2027 wird in Neustadt die Landesgartenschau stattfinden.

OB-Wahl: Weigel will Katastrophenschutz und Sanierungsstau angehen

Der Oberbürgermeister hatte gegenüber dem SWR vor den Wahlen angekündigt, er wolle den Brand- und Katastrophenschutz reformieren und dem Schutz der Bevölkerung dabei eine wichtigere Rolle geben als bisher. Der neue OB will auch den Sanierungsstau in der öffentlichen Infrastruktur abbauen. Er wünsche sich modernere Schulen und bessere Straßen, sagte Weigel dem SWR.

Sieg von Weigel wenig überraschend bei OB-Wahl

Der Wahlsieg von Marc Weigel bei der OB-Wahl kommt wenig überraschend, denn er hatte mit Steffi Karbach nur eine einzige Gegenkandidatin. Karbach hatte aus Geldmangel auch keine Wahlplakate in Neustadt aufgehängt, anders als Weigel, der auf rund 150 Plakaten für seine Wiederwahl geworben hatte.