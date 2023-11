Neuer Bürgermeister in Deidesheim - In Freinsheim siegte der Amtsinhaber

Die Verbandsgemeinde Deidesheim bekommt einen neuen Bürgermeister. In der Verbandsgemeinde Freinsheim bleibt Jürgen Oberholz (FWG) im Amt. Das ist das Ergebnis der Bürgermeisterwahlen.

Die Wähler haben entschieden: Dieter Dörr (CDU) ist neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Deidesheim. Er war der einzige Kandiat und erhielt über 86 Prozent Zustimmung. Ganz knapp war das Ergebnis in der Verbandsgemeinde Freinsheim. Amtsinhaber Jürgen Oberholz siegte mit hauchdünnem Vorsprung von 21 Stimmen.

Deidesheim: 86,1 Prozent Ja-Stimmen für Dieter Dörr

Dieter Dörr wird Nachfolger von Bürgermeister Peter Lübenau (CDU), der in den Ruhestand geht. Er war seit 2016 im Amt. Dieter Dörr war einziger Kandidat, weil SPD und FWG keine Bewerber gefunden hatten. Auf den Stimmzetteln stand deshalb nur "JA" und "NEIN". Der 57-jährige Dörr bekam 86,5 Prozent Ja-Stimmen. 13,5 Prozent der Wähler stimmten mit Nein. Dörr war bisher Beigeordneter der Verbandsgemeinde und der Stadt Deidesheim.

Freinsheim: Bürgermeister siegte mit 21 Stimmen Vorsprung

In der Verbandsgemeinde Freinsheim siegte Amtsinhaber Jürgen Oberholz (FWG) mit hauchdünnem Vorsprung. Er bekam 50,2 Prozent und hatte 21 Stimmen mehr als Herausforderer Thomas Jaworek (CDU). Jürgen Oberholz ist 54 Jahre alt und leitet die Verbandsgemeinde Freinsheim seit 2016. Thomas Jaworek ist Chemiker bei der BASF und seit 2014 ehrenamtlicher Ortsbürgermeister in Kallstadt.

Die Wahlbeteiligung betrug in der Verbandsgemeinde Freinsheim 50,6 Prozent. Zur Verbandsgemeinde gehören Bobenheim am Berg, Dackenheim, Erpolzheim, der Stadt Freinsheim, Herxheim am Berg, Kallstadt, Weisenheim am Berg und Weisenheim am Sand. Dort leben insgesamt rund 12.800 Wahlberechtigte.

Blick vom Haardtrand hinab auf die Stadt Deidesheim SWR

Die Verbandsgemeinde Deidesheim meldet eine Wahlbeteiligung von 36,8 Prozent. Zur Verbandsgemeinde gehören die Stadt Deidesheim und den Ortsgemeinden Forst, Meckenheim, Niederkirchen und Ruppertsberg. Insgesamt leben dort 9.715 Wahlberechtigte.