Für das umstrittene Erdölförderprojekt im südpfälzischen Offenbach wird es keine Umweltverträglichkeitsprüfung geben. Das hat das zuständige Landesamt für Geologie und Bergbau entschieden. Das Ackergelände zwischen Offenbach und Herxheim, in dem ein Öl-Konsortium nach Erdöl suchen wolle, liege nicht in einem Schutzgebiet, so das Landesamt. Deshalb bestehe auch keine Pflicht, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Um dort tatsächlich mit Erkundungsbohrungen beginnen zu können, brauche die Firma aber eine Zulassung der Bergbaubehörde. Dafür müsse sie zunächst die entsprechenden Betriebspläne vorlegen. Eine Bürgerinitiative versucht bereits seit längerem gegen die Erdölpläne vorzugehen. Die Mitglieder befürchten, dass durch eine Erdölförderung das Grundwasser verunreinigt wird und der LKW-Verkehr in der Region stark zunimmt.