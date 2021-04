per Mail teilen

In der Pfalz hat die Erdbeerernte begonnen. Die Früchte stammen zunächst aus Folientunneln. Ein Sprecher des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum, DLR, in Neustadt sagte, dass habe einige Vorteile: die Erdbeeren sind vor Starkregen und zu intensiver Sonneneinstrahlung geschützt und können letztlich auch früher geerntet werden als im Freiland-Anbau. Der Preis für ein Pfund Erdbeeren liege zwischen 4 Euro 80 und 5 Euro 50. Mit ersten Freilanderdbeeren rechnet der DLR-Sprecher in frühestens drei Wochen.