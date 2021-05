In der Pfalz hat die Erdbeerernte im Freiland begonnen. Das hat ein Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz dem SWR bestätigt. Der Erdbeerpreis liege mit etwa 4,50 pro Pfund in der Pfalz noch relativ hoch, wegen der geringen Menge von regionalen Erdbeeren, die bisher geerntet werden konnten, so der Verbandssprecher. Sobald die Temperaturen und die Sonnenstunden stiegen, würden die Preise etwas runtergehen, da dann auch mehr Freiland-Erdbeeren geerntet werden könnten, so die Betreiberin des Lindenhofs in Meckenheim. Bei Steegmüller Erdbeergärten, einem der größten Anbieter in der Südpfalz können bisher nur Erdbeeren aus geschütztem Anbau geerntet werden. Generell sei der Preis der regionalen Erdbeeren deutlich höher als der Import aus Spanien, da dort ein wesentlich geringerer Mindestlohn gezahlt werde, so der Bauern- und Winzerverband.