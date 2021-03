Warum werden Frauen und Männer oft nicht gleich bezahlt oder gefördert? Bei Frauen gelten knallharte Verhandlungen übers Gehalt als unbescheiden, sagt die Landauer Professorin Melanie Steffens.

SWR Aktuell: Es gibt knallharte Zahlen zum "Equal Pay Day“. Wie sieht es denn Ihrer Einschätzung nach mit gleicher Bezahlung aus?

Prof. Melanie Steffens: Das unterscheidet sich natürlich in unterschiedlichen Ländern auf der Welt. Aber es gibt meines Wissens kein Land, in dem Frauen mehr als 80 bis 85 Prozent dessen verdienen, was Männer verdienen. Und das mit dem knallharten Zahlen ist eine gute Aussage von Ihnen, weil auch diese knallharten Zahlen werden ja manchmal angezweifelt. Dann geht ein Ökonom hin und sagt: "Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Die Frauen wählen einfach die falschen Berufe. Wenn die Frauen jetzt etwas Vernünftiges studieren würden - BWL statt Erziehungswissenschaften-, dann würden sie auch was Vernünftiges verdienen.“ Aber so einfach ist das nicht! Der Gender-Pay-Gap wird umso größer, je höher die Position ist und je eher jemand die Chance hat, sein eigenes Gehalt zu verhandeln.

SWR Aktuell: Das heißt: Das Frauen sich nicht so für ihre Interessen einsetzen können? Was würde da helfen?

Steffens: Die Frage ist: Liegt das daran, dass die Frauen einfach besser verhandeln oder ihre Interessen mehr durchsetzen sollten? Es ist aber doch deutlich komplexer. Es ist nämlich die Frage: Was ist ein Verhandlungspartner bereit, jemandem zuzugestehen? An der Stelle kommen dann im Berufsleben auch Geschlechterstereotype ins Spiel, wie "Jungs dürfen nicht weinen", oder "Mädchen dürfen nicht dominant und unbescheiden sein." Und wenn also eine Frau hingeht und sagt: "Okay, ich will den Job. Aber ich hätte gerne 2.000 Euro im Monat mehr", dann sagen die Chefs ganz schnell: "Das ist unverschämt von der, solche Forderungen zu stellen. Was denkt sie, wer sie ist?" Und dann bekommt sie gar nichts. Aber ein selbstbewusst auftretender Mann, der dasselbe fordert, der hat eher die Chance, das tatsächlich zu bekommen! In Experimenten hat sich gezeigt: Wenn die Frau für ihre beste Freundin verhandelt, kriegt sie genauso gute Ergebnisse wie ein Mann, der für sich oder für seinen besten Freund verhandelt. Das heißt: Nur an der Stelle, wo eine Frau für sich fordert, scheitert sie mit ihrer Forderung.

SWR Aktuell: Also, Frauen sind sozialere Wesen? Aber aus der Erkenntnis ergeben sich ja vielleicht so Handlungsideen oder Handlungsempfehlungen?

Steffens: Die Frauen sind soziale Wesen, und Frauen müssen sozialere Wesen seien. Es wird von ihnen erwartet. Wenn sie zum Beispiel in der Chefin-Position sind, dann dürfen sie nicht einfach knallhart durchregieren, wie das ein männlicher Chef darf, sondern dann werden sie abgelehnt. Dann sind sie Karrierezicken und eine, mit der niemand etwas zu tun haben möchte. Da Netzwerke total wichtig sind für Karrieren, können sie dann auch Nichts gewinnen. Das ist heute der Punkt, wo sich Diskriminierung abspielt. Frauen müssen immer gleichzeitig schauen, dass sie beruflich erfolgreich sind, dass sie den Laden wuppen, dass sie dabei nett zu allen sind und dass sie noch gut aussehen.

SWR Aktuell: Es soll ja auch so sein, dass Frauen sogar in identischen Jobs weniger verdienen als Männer! Sie sagten ja, es ist betrifft vor allem die oberen Schichten. Aber selbst im großen Supermarkt bekommt der Filialleiter einer Filiale mehr als der andere Filialleiter der gleichen Kette im anderen Supermarkt.

Steffens: Genau. Wenn man sich Männer anschaut, was Männer in typischen Frauenberufen verdienen und was Frauen in typischen Männerberufen verdienen, dann sieht man auch einen Gender-Pay-Gap in beiden Fällen zugunsten der Männer.

SWR Aktuell: Was kann man da machen?

Steffens: Der "Equal Pay Day" ist schon eine unheimlich erfolgreiche Kampagne, die in das Bewusstsein gedrungen ist. Männer und Frauen auf der Straße wissen damit etwas über geschlechterbasierte Diskriminierung. Ich glaube, man muss an unheimlich vielen Punkten gleichzeitig ansetzen, um da etwas dagegen zu tun. Schwierig ist es, wenn es als etwas Persönliches, anstatt etwas Systematisches angesehen wird. Zum Beispiel die Entscheidungen von Frauen, länger in Elternzeit zu gehen als Männer. Das sind Entscheidungen, die sich für den ganzen Rest des Lebens auf die Bezahlung auswirken. Und dann sieht es so aus: "Naja, das hat halt die Frau so entschieden."

SWR Aktuell: Und hat sie?

Steffens: Die Frau hat das nicht im luftleeren Raum so entschieden, sondern hat das angesichts der Rollenerwartungen, die an Frauen und Männer gestellt werden, so entschieden. Und das ist ein zentrales Problem, da muss man an die Menschen appellieren, dass Väter genauso das Recht haben sollen, Elternzeit zu nehmen. Ohne berufliche Nachteile. Es müsste einfach zum guten Ton gehören. Da können Firmen natürlich auch viel tun, um zu sagen: "Wir als familienfreundliches Unternehmen unterstützen das." Die Frauen und Männer müssen sich überlegen, wie teilen sie sich ihre Aufgaben auf und ist das gerecht? Und kann man da noch was tun, um mehr Gleichheit zu erreichen? Was öffentliche Stellen und Tarifverträge angeht: Da gibt es ja schon viel. Aber die Privatwirtschaft muss da natürlich dasselbe tun. Also alle müssen einfach einmal überprüfen: Gibt es noch Punkte, wo wir etwas tun können?

SWR Aktuell: Sehen Sie da im Home Office gute Chancen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf?

Steffens: Ich sehe da Chancen und Risiken. Es ist natürlich eine Chance, dass jetzt im vergangenen Jahr sehr, sehr viele gesehen haben, dass die Mitarbeiter trotz Home Office produktiv sind. Manchmal sind die Mitarbeiter sogar produktiver, weil der Stress bei der Fahrt ins Büro wegfällt und die Zeit, hin- und herzufahren und weil man sich vielleicht flexibler organisieren kann. Und wer möchte, fängt morgens um 6 Uhr an zu arbeiten und kann dann um 14 Uhr zur Kita gehen und die Kinder abholen.

SWR Aktuell: Was sind die Nachteile?

Steffens: Es hat den Nachteil, dass man total aufpassen muss, dass wir da nicht wieder in traditionelle Geschlechtsrollen zurückrutschen, die wir inzwischen schon überwunden haben. Also, gemeint ist, dass eine Mutter, die bis 18 Uhr am Arbeitsplatz ist, einfach nicht verfügbar ist. Aber wenn sie im Home Office ist, dann wird sie gestört und es wird nicht so ernst genommen, dass sie gerade eigentlich für den Job etwas tun muss. Manchmal fand ich im vergangenen Jahr die Diskussionen reichlich naiv, wenn gesagt wird: "Wie praktisch mit dem Homeoffice! Da können Sie sich um ihre Kindergartenkinder kümmern und gleichzeitig ihrem beruflichen Verpflichtungen nachkommen." Und das kann ja einfach keiner!

Wofür steht der Equal Pay Day und wann findet er statt? Der Equal Pay Day steht für den Tag eines Jahres, bis zu dem Frauen - legt man den durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Männern zugrunde - unentgeltlich arbeiten, während Männer bereits ab dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden.

SWR Aktuell: Was ist denn mit Sexismus am Arbeitsplatz?

Steffens: Für Frauen ist das schwieriger, wenn sie sich in einer männlichen Geschäftskultur oder Unternehmenskultur zurechtfinden müssen. Wenn Sie zu ihrem Kollegen sagen: "Ach, gehen wir mal abends zusammen einen trinken?", dann ist das direkt schon wieder etwas Mehrdeutiges. Oder der Kollege sagt es und dann wissen Sie nicht: "Ist das jetzt gutes Networking oder werde ich hier aufs Glatteis geführt und der hat ganz andere Interessen im Sinn?" Oder der Chef will das. Der männliche Kollege kann dann gemütlich mit dem Chef einen trinken gehen, ohne sich Gedanken zu machen, dass es vielleicht auf eine unerwünschte Art und Weise enden könnte. Und die Frauen können da in so einen Konflikt geraten, dass sie nicht wissen: Wie weit gehe ich jetzt und wieweit distanziere ich mich? Und das kann dann natürlich auch dazu führen, dass Frauen sagen: "Auf den Aspekt des Networking verzichte ich." Oder: "Der potenzielle Chef, der mich da jetzt auf eine Positionen heben möchte, der hat mir jetzt schon ein paarmal schöne Augen gemacht. Ich verzichte lieber auf diese Beförderung, weil ich nicht weiß, ob damit irgendetwas Unangenehmes auf die Dauer verbunden ist." Und auch das wirkt dann wieder wie eine Einzelfallentscheidung von Frauen. Aber in der Summe leisten die auch einen Beitrag zu einem Gender-Pay-Gap. Da bin ich voll überzeugt davon.

SWR Aktuell: Gibt es da auch Untersuchungen dazu? Sexuelle Diskriminierung ist ja sehr schwer zu fassen.

Steffens: Es gibt auf jeden Fall Untersuchungen dazu. Und natürlich gibt es Interviews mit Frauen. Was kann Frauen passieren? Wo müssen sich Frauen zum Beispiel vor belästigenden E-Mails oder anderen Sachen schützen - im Vergleich zu Männern? Männer, die exponiert sind, die kriegen auch unangenehme Nachrichten zugestellt. Aber es geht nicht so sehr unter die Gürtellinie, wie das bei Frauen der Fall sein kann.

Zur Person: Prof. Melanie Steffens

Prof. Melanie Steffens leitet an der Uni Koblenz-Landau den Fachbereich Sozial-, Umwelt- und Wirtschaftspsychologie. Die gebürtige Aachenerin forscht im Bereich Gender und Diversity.