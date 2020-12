Das Landgericht Landau hat entschieden, dass ein Mann aus Somalia in die Psychiatrie eingewiesen wird. Er hatte im April einen Mitbewohner in seiner Flüchtlingsunterkunft in Bad Bergzabern erstochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 19-Jährigen zum Prozessbeginn noch Mord vorgeworfen. Jetzt hat das Gericht entschieden, dass der Mann schuldunfähig war. Der Mann hatte gestanden, im April seinem Opfer in der Flüchtlingsunterkunft in Bad Bergzabern zunächst in den Rücken gestochen zu haben. Anschließen waren die beiden im Kampf von einem Balkon im ersten Stock gestürzt. Nach dem Sturz hatte der Angeklagten dann weiter auf den anderen Mann eingestochen und ihn schließlich getötet - mit mehreren Messerstichen in den Hals. Angeklagter sieht sich selbst als "verhext" Der Angeklagte hatte vor Gericht ausgesagt, dass er Stimmen höre. Er sei im Alter von vier Jahren krank geworden und sei seither "verhext". Nach Angaben eines Gerichtssprechers gingen daraufhin alle Prozessbeteiligten davon aus, dass der Angeklagte wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig ist. Ein entsprechendes Gutachten sei im Laufe der Verhandlung vorgelegt worden.