Die Polizei in Wörth hat von einem ungewöhnlichen Einsatz berichtet. Am späten Donnerstagnachmittag seien die Beamten alarmiert worden, dass im Bereich des Marktplatzes zwei verletzte Enten sitzen würden. Als die Polizei antraf, hätten die Tiere sich in einer Parkbucht befunden. Allerdings ohne die erforderliche Parkscheibe, heißt es im Polizeibericht. Einer Verwarnung kamen die durchaus gesunden Enten zuvor, indem sie wegflogen, heißt es weiter. Von einer Verfolgung mit dem Polizeihubschrauber über dem Wörther Marktplatz sei verzichtet worden.