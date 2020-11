Das Amtsgericht Frankenthal hat einen Enkeltrickbetrüger zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Laut Gericht hat der 25 Jahre alte Pole im Juli in Dirmstein versucht, eine Rentnerin um 40.000 € Bargeld zu betrügen. Die 78-jährige war zuvor telefonisch von einer Enkeltrickbetrüger-Bande geködert worden. Doch eine Nachbarin war misstrauisch geworden und hatte die Polizei alarmiert, ohne dass die Seniorin etwas davon mitbekommen hatte. Bei der Geldübergabe nahmen die Beamten den Angeklagten fest. Der verurteilte 25-jährige Pole ist einschlägig vorbestraft. Er war in Sachsen-Anhalt zu einem Jahr Gefängnis und in Polen zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er bereits dort als Enkeltrickbote unterwegs gewesen war. Vor Gericht in Frankenthal zeigte sich der 25-jährige ahnungslos bei seiner Aussage. Er sei davon ausgegangen, dass kein Geld, sondern Dokumente im Umschlag gewesen sein. Das nahmen ihm das Gericht nicht ab.