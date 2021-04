Dieses Foto machte Alexandra Mika aus Speyer. Erst auf den zweiten Blick erkannte sie, dass die Wolken aussehen wie ein Engel. Das Foto soll jetzt anderen Menschen Kraft geben.

Viele Reaktionen auf Engelsfoto auf Facebook

Als die Gemeindeschwester Plus, Alexandra Mika, von einem Hausbesuch Ende März in Richtung Büro laufen wollte, hatte sie die Sonne kräftig geblendet. Die Wolken am Himmel erschienen der 53-Jährigen wie ein Flügel und deshalb zückte sie ihr Handy.

"Wolken wie ein Engel am Himmel"

Am nächsten Tag schaute sie sich das Foto noch einmal an: "Die Wolken sahen aus wie ein Engel! Das hatte ich am Tag zuvor gar nicht bemerkt", so die Speyerin. Sie postete es kurz darauf in die Facebook-Gruppe "Speyer, wie Du es siehst ...." und bekam viele Reaktionen darauf. Eine Nutzerin schrieb: "Dann muss es ja besser werden, mit so einem Schutzengel! Danke für das tolle Foto."

Heute 11.15 am Bahnhof. Ich dachte sofort an Flügel. Mika Alexandra auf Facebook, Facebook

Alexandra Mika hat sich über die vielen Reaktionen auf ihr Engelsfoto gefreut.

Alexandra Mika

"Ich persönlich habe jetzt keinen Bezug zu Schutzengeln, ich bin nicht gläubig, aber mich hat es einfach gefreut, weil ich gemerkt habe, dass das Foto einigen Menschen, die gläubig sind, wirklich etwas bedeutet." Alexandra Mika, Gemeindeschwester Plus aus Speyer

Jetzt lässt die Speyerin, die sich beruflich um ältere Menschen kümmert, ihr Foto auf Karten drucken. Die will sie dann ihren Klienten schenken. Auch Kirchengemeinden hätten bereits bei ihr wegen des Fotos angefragt.

