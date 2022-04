Energie wird teurer

per Mail teilen

Die Energieversorger in der Vorder- und Südpfalz erwarten durch den Ukraine-Krieg einen Anstieg der Energiekosten. Nach Angaben einer Sprecherin muss die Ludwigshafener TWL die gestiegenen Preise an ihre Kunden weitergeben. Eine Sprecherin der Energie Südwest AG aus Landau geht davon aus, dass die Energiepreise erst dann wieder ihr vorheriges Niveau erreichen könnten, wenn die Pipeline Nordstream 2 in Betrieb genommen wird. Die beiden Pfälzer Energieversorger erwarten keine Lieferengpässe für die laufende Heizperiode.